رئيس جهاز حدائق أكتوبر يكشف تفاصيل أكبر محور ترفيهي في المدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، تفاصيل إزالة أبراج الضغط العالي وتنفيذ بدلا منها أكبر محور ترفيهي وخدمي في المدينة.

وقال رئيس الجهاز، لمصراوي، إن المشروع يمثل متنفسا لسكان حدائق أكتوبر، مشيرًا إلى أنه بعد إجراء الدراسات اللازمة تم التوصل إلى أن تكلفة إزالة أبراج الضغط العالي ستصل إلى نحو 140 مليون جنيه، في الوقت الذي سيحقق فيه المشروع عند طرحه نحو 10 مليارات جنيه.

وأضاف رئيس الجهاز، إن المحور يمتد على مسافة 10 كيلومترات تبدأ من وصلة دهشور الجنوبية مرورا بقلب مدينة حدائق أكتوبر، وحتى طريق الفيوم على مساحة تصل إلى مليون و400 ألف متر مربع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه في خلال 10 أيام سيتم اعتماد المقايسة والمواصفة ومستندات الطرح للمشروع وستكون الأرض جاهزة لإزالة الأبراج، لافتًا إلى أن إزالة الأبراج سوف تستغرق حوالي 4 أشهر فقط، وتكون الأرض جاهزة للطرح أمام المستثمرين.

قال المهندس أحمد نمور، نائب رئيس الجهاز، إن المشروع سيغير وجه مدينة حدائق أكتوبر، حيث إنه سيقام في منطقة تعتبر وسط البلد بالنسبة للمدينة، وستكون متنفس للسكان، حيث يتوسط الكمبوندات الموجودة في المدينة.

وأشار إلى أن أبراج الضغط الحالي سيتم ترحيلها وتنفيذها بشكل جديد لتوفر مساحة كبيرة من الأراضي بطول 10 كيلو متر، لافتًا إلى أن المشروع سيكون أكبر منتزه ترفيهي خدمي في منطقة غرب القاهرة بالكامل، وهو ما يحدث التوازن بين مشروعات شرق القاهرة وغربها.

وأكد أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ إزالة الأبراج الحالية خلال 4 شهور تقريبا، لافتًى إلى أنه من الصعب دفن هذه الكابلات في الأرض، نظرا لارتفاع التكلفة التى تصل لـ2 مليار جنيه مقارنة بالطريقة الجديدة التي تصل 140 مليون جنيه.

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