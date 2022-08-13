أول تعليق من "عمال مصر" باختيار رئيسه وزيرا للقوى العاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

رحب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر باختيار رئيسه حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة ضمن التعديلات الوزارية التي أعلن عنها مجلس النواب في جلسته الطارئة اليوم السبت ..

وبحسب بيان اليوم، أكد مجلس الإدارة، أن اختيار شحاتة إضافة كبيرة لملف العمل والعمال في مصر، وأن اختياره لهذا الموقع سيعود بالنفع ليس على قضايا العمل والعمال والتحديات التي تواجه هذا الملف خلال هذه الفترة، وإنما سيكون إضافة أيضا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر من خلال التنسيق والتعاون ضمن منظومة أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومة وأصحاب اعمال وعمال ".

وتمنى مجلس الإدارة، لشحاتة التوفيق في مهامه الجديدة خاصة وأنه للتنظيم العمالي شهدت خلال فترة توليه رئاسة خطة عمل منظمة لانه ض به إداريا وتنظيميا.

وكان حسن شحاتة قد انتخب رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال الانتخابات العمالية التي شهدتها البلاد من 8 مايو وحتى 30 يونيو 2022،بمراحلها الثلاثة "لجان نقابية. نقابة عامة واتحادات عمالية "، ليقود التنظيم النقابي في دورته الجديدة 2022-2026.