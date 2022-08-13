شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية وكلية الصيدلة بجامعة المنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت هيئة الدواء المصرية، اليوم السبت الموافق 13 أغسطس، بروتوكول تعاون مع كلية الصيدلة جامعة المنصورة الجديدة، وذلك بمقر الهيئة بالعجوزة.

قام بالتوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، ومن جانب جامعة المنصورة الجديدة الدكتورة ناهد محمود العناني، عميدة كلية الصيدلة، جامعة المنصورة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات.

يهدف البروتوكول إلى تنمية مهارات الطلبة والخريجين، وإكسابهم المهارات والجدارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والعالمي، والمساهمة في تطوير المسار المهني.

وتهتم هيئة الدواء المصرية بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الجامعات في الفترة المقبلة للعمل على الإعداد المبكر للطلبة، وتأهيل الخريجين، والمساهمة في دعم وتطوير الصناعات الدوائية، ونشر الوعي بأحدث الممارسات الصيدلية.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الرامية إلى تطوير الصناعات الدوائية، وإمداد المجتمع بخريجين مؤهلين للعمل، ودعم البحث العلمي والابتكار؛ للارتقاء بالمنظومة الصحية، والمساهمة في تنمية البيئة، وخدمة المجتمع، والعمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر ٢٠٣٠".