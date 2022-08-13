شكرا لقرائتكم خبر عن 40 عاما فى الهندسة.. السيرة المهنية للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى الجديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الدكتور محمد أيمن عاشور منصب وزير التعليم العالى وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع التعديل الوزارى .. ينشر ”الخليج 365” السيرة الذاتية لأستاذ الهندسة.

والدكتور محمد أيمن عاشور حصل على البكالوريوس فى الأول من يونيو 1982، ودرجة الماجستير فى 28 ديسمبر 1986، ودرجة الدكتوراه فى 19 فبراير 1993، وحصل على جوائز عديدة من الدولة فى مجالات ألفنون المعمارية والاتصالات والإدارة.

وشغل الدكتور محمد أيمن عاشور أستإذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، وشغل منصب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.، وكان آخر ما تولى الدكتور أيمن عاشور منصب عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس ونائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات.