شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز: انعقاد مجلس النواب بناء على دعوة رئيس الجمهورية للنظر فى إجراء تعديل وزارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "اكسترا نيوز"، فى خبر عاجل، بأن مجلس النواب ينعقد بناء على دعوة رئيس الجمهورية للنظر في إجراء تعديل وزاري.

وبدأ توافد أعضاء مجلس النواب لمقر البرلمان لانعقاد الجلسة الطارئة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "اكسترا نيوز".

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، وجهت الدعوة للأعضاء لحضور جلسة طارئة ستعقد لمجلس النواب السبت، الساعة 12 ظهراً.

وقال المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، إن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة السبت 13 أغسطس الساعة 12 ظهرًا، وذلك لنظر أمر عاجل.