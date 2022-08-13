شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: الدراسة لمدة عامين بالمعهد الفني الصحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الداخلية أن تكون مدة الدراسة عامين للطلاب الملتحقين بالمعهد الفني الصحي الشرطي، الذي بدأ في استقبال طلبات الراغبين في التقديم حتى 11 سبتمبر.

ويتم التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمى علوم، ويحق للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية علمى التقديم، والتقديم يكون لدفعات 2019 حتى 2022 للذكور وعامى 2021 و2022 للإناث وللحاصلين على 60% على ألا تقل نسبة النجاح فى اللغة الإنجليزية عن 65%.

وتكون مدة الدراسة بالمعاهد سنتين، ويحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية، ويعين الخريج بدرجة معاون أمن ثالث، ويترقى بعدها فى الدرجات المختلفة.

ويقضى الطالب 3 أشهر تدريب أساسى بالمعاهد بنظام الإقامة، وباقى مدة الدراسة بنظام التردد اليومى، ويتم سحب كراسات الإلتحاق بدءً من 7 أغسطس حتى 8 سبتمبر، ويتم سحب الكراسات من مستشفيات الشرطة "مدينة نصر طنطا - الإسكندرية – أسيوط، و يتم إستلام الكراسات عقب إستيفائها إعتباراً من 9 أغسطس حتى 11 سبتمبر داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر.جاء ذلك فى إطار التطوير المستمر لمنظومة الخدمات الطبية التى تقدمها وزارة الداخلية أنشأت الوزارة المعهد الفنى الصحى الشرطى بمدينة نصر وآخر بالإسكندرية لإعداد أفراد شرطة فنيين ومتخصصين قادرين على تقديم خدمة صحية أفضل خاصةً فى مجالى (التمريض والطوارئ - الرعاية العاجلة) وذلك إستكمالاً للخطى الهادفة نحو منظومة طبية متكاملة بوزارة الداخلية تتسم بالتطور والتميز من خلال الكفاءة العالية للكوادر الصحية والتجهيزات التقنية المتطورة المزودة بها والصروح الطبية المنشأة على أحدث الطرز المعمارية.