شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن وقوفها مع السعودية فى مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية، السبت، عن تضامُن جمهورية مصر العربية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها واستقرارها، مؤكدةً على وقوفها مع المملكة في مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف.

وتؤكد مصر مجددًا على دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة كافة الأشقاء بالمملكة من المواطنين وكذا المقيمين، مُثنيةً على يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيًا، ومُعربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين.