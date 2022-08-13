شكرا لقرائتكم خبر عن التعديل الوزاري.. حسن شحاتة من رئاسة اتحاد العمال لوزير القوى العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب على تولى حسن محمد حسن شحاتة، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لحقيبة وزارة القوى العاملة.

وينشر ”الخليج 365”، أهم المعلومات الخاصة بوزير القوى العاملة الجديد:

1- رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للطيران للشحن الجوى.

2- رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى.

3- شغل منصب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

4- أصبح رئيسا لاتحاد العمال للدورة النقابية 2022/2026.

5- تولى حقيبة وزارة القوى العاملة فى 13 أغسطس 2022.

وكان قد وافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى، والتى تضمنت 13 وزيرا جديدا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.