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التعديل الوزاري.. حسن شحاتة من رئاسة اتحاد العمال لوزير القوى العاملة

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب على تولى حسن محمد حسن شحاتة، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لحقيبة وزارة القوى العاملة.

وينشر ”الخليج 365”، أهم المعلومات الخاصة بوزير القوى العاملة الجديد:

1رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للطيران للشحن الجوى.

2رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى.

3شغل منصب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

4- أصبح رئيسا لاتحاد العمال للدورة النقابية 2022/2026.

5- تولى حقيبة وزارة القوى العاملة فى 13 أغسطس 2022.

وكان قد وافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى، والتى تضمنت 13 وزيرا جديدا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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