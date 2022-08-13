شكرا لقرائتكم خبر عن التعديل الوزاري..ننشر السيرة الذاتية للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 السيرة الذاتية للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الجديد، والذى كان يشغل منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وشغل رئاسة قسم طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، كما شغل منصب عميد كلية طب أسنان عين شمس، ومنصب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث قبل اختياره وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى.
وعمل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الجديد أستاذًا زائرًا بكلية طب الأسنان جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأستاذ زائر بكلية طب الأسنان جامعة تكساس هيوستن الولايات المتحدة الأمريكية، وأمين لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضو اللجنة الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات.
وشهدت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس خلال فترة تولى الدكتور خالد عبد الغفار عمادة الكلية طفرة فى مختلف المجالات وأعمال تطوير مختلفة، حيث ساهم فى إدخال أحدث الأجهزة فى علاج الأسنان بمستشفيات الجامعة.
ومن أبرز إنجازات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الجديد، حصوله على المركز الأول لأحسن بحث خلال المؤتمر الدولى للمؤسسة العالمية لأبحاث طب الأسنان "IADR"، وجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية، وجائزة أحسن بحث متميز على مستوى جامعة عين شمس، والمشاركة فى أكثر من حوالى 50 بحثًا فى مجال طب الأسنان وتخصص طب الفم.
كما نشـر 20 بحثًا فى دوريات ومجلات عالمية، وشغل أستاذ ورئيس قسم طب الفم وعلاج اللثة من 2009 وحتى نوفمبر2015.
وكان وافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى.
وجاء التعديل كالتالى:
الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى
الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان
محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى
سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج
أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار
أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة
الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى
حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة
نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة
اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية
محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام
محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر التعديل الوزارى، والتى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.