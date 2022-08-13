شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة الطارئة بعد الموافقة على التعديل الوزاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب التى انعقدت اليوم للتصويت على التعديل الوزاري، وذلك بعد الموافقة على التعديل.

وجاء التعديل كالتالى:

الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى، الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان، محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى، سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج، أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار، أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة، الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى، حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة، نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة، اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية، محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام، محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى.

رضا حجازى.. من معلم كيمياء إلى وزير التربية والتعليم

وافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة والواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التعديل الوزارى، وكان من بينها اختيار الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين لوزارة التربية والتعليم.

وبدأ الدكتور رضا حجازى عمله كمعلم لمادة العلوم قبل أن يتدرج في عدة مناصب قيادية، وهو أستاذ باحث بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وحاصل على دكتوراه فى إدارة المناهج وطرق التدريس من جامعة المنصورة، وعمل مدرس علوم بالمرحلة الإعدادية بمديرية التربية والتعميم بالدقهلية ثم مدرس كيمياء بالمرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومدرس مساعد بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ومدرس بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

تعرف على الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران الجديد

تولى الفريق محمد عباس حلمى، قائد القوات الجوية المصرية، منصب وزير الطيران المدنى في التشكيل الوزاري الجديد، والذى أعلن الموافقة عليه مجلس النواب.

ولد الفريق محمد عباس في يناير 1961، وتخرج في إبريل 1982 ، وتم ترقيته إلى رتبة فريق في يوليو 2018 بعد توليه منصب قائد القوات الجوية.

تعرف على السيرة الذاتية للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى الجديد

ينشر ”الخليج 365” السيرة الذاتية للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى وموافقة مجلس النواب على مشروع التعديل الوزارى .

والدكتور محمد أيمن عاشور حصل على البكالوريوس فى الأول من يونيو 1982، ودرجة الماجستير فى 28 ديسمبر 1986، ودرجة الدكتوراه فى 19 فبراير 1993، وحصل على جوائز عديدة من الدولة فى مجالات ألفنون المعمارية والاتصالات والإدارة.

التعليم: امتحان الدور الثانى للثانوية العامة بنفس رقم جلوس الطالب

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الثانوية العامة دور ثان سيؤدون الامتحانات بنفس رقم جلوس الطالب الذى أدى به امتحان الدور الأول، موضحة أنه على الطالب التوجه إلى المدرسة التابع لها للحصول على إخطار امتحانات الدور الثانى، حيث إنه يتضمن اسم اللجنة التى سيؤدى فيها الطالب الاختبارات.

نيويورك تايمز: سلمان رشدى على جهاز التنفس الاصطناعى

خضع الكاتب سلمان رشدى لجراحة طارئة إثر تعرضه للطعن في العنق خلال مؤتمر بغرب ولاية نيويورك أمس الجمعة، وقال وكيل أعماله إنه وضع على جهاز التنفس الاصطناعى، ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن وكيله، أندرو ويلى، قوله إن "الأنباء ليست جيدة" وإنه "من المحتمل أن يفقد سلمان إحدى عينيه، وقد قطعت أعصاب ذراعه وتعرض كبده للطعن والتلف".

السعودية تعلن إجراءات جديدة بخصوص العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية السماح للقادمين من الحاصلين على تأشيرة أمريكا وبريطانيا ودول شنغن أداء فريضة العمرة بلا قيود.

وأوضحت الوزارة أنه "يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي تأشيرات أمريكا وبريطانيا ودول الشنغن، أن يؤدوا نسك العمرة بكل يسر وسهولة، بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة".

قتلى وجرحى فى تفجير بمدخل مقر حكومى غربى العاصمة الأفغانية كابول

سمع دوى انفجار ضخم فى العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم ، وأفادت شبكة العربية بسقوط قتلى وجرحى فى التفجير الذى وقع بمدخل مقر حكومى غربى كابول.

يذكرأن، ارتفعت حصيلة هجوم بقنبلة في العاصمة الأفغانية كابول إلى ثمانية قتلى و18 جريحا، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

البيت الأبيض يصدر بيانا بخصوص عملية طعن الكاتب سلمان رشدى

أصدر البيت الأبيض بيانا دان فيه "الاعتداء المشين" على الكاتب سلمان رشدى، وأوضح جيك ساليفان، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، قائلا: "البلاد والعالم شهدا اليوم اعتداء مشينا على الكاتب سلمان رشدى"، مشيرا إلى أن هذا الهجوم "عمل عنف مروع"، مؤكدا أن "إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس تصلي من أجل شفائه العاجل"، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

تنسيق الجامعات 2022.. 55 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 55 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

تقارير مغربية: الزمالك يضم زكريا الوردى لاعب الرجاء لمدة موسمين

كشفت تقارير صحفية أن نادى الزمالك أنهى الاتفاق على ضم زكريا الوردى، لاعب خط وسط الرجاء المغربى، خلال فترة الانتقالات الصيفة فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد اللاعب مع الرجاء.

وقال موقع " sportimetv "، إن زكريا الوردي، اللاعب السابق لفريق الرجاء، انضم لصفوف الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية فى صفقة انتقال حر.