شكرا لقرائتكم خبر عن 13 وزيرا جديدا.. مجلس النواب يعتمد التعديل الوزارى الجديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر التعديل الوزارى، والتى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وجاء التعديل كالتالى:

رضا حجازى وزيرا للتعليم

هانى عاطف وزيرا للرى

أيمن عاشور للتعليم العالى

سها ناشد للهجرة والمصريين بالخارج

أحمد عيسى طه وزيرا للسياحة والآثار

أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة

الفريق عباس حلمى هاشم وزيرا للطيران المدنى

حسن محمد شحاتة وزيرا للقوى العاملة

نيفين يوسف الكيلانى وزيرة للثقافة

اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية

محمود كمال عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام

اللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربى

الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة