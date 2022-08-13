شكرا لقرائتكم خبر عن التعديل الوزاري.. السيرة الذاتية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى.. والتي كان من بينها اختيار اللواء هشام آمنة وزيرًا للتنمية المحلية، خلفًا للواء محمود شعراوى.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية السيرة الذاتية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الجديد:

اللواء هشام عبدالغنى عبدالعزيز آمنة من مواليد 10 ديسمبر عام 1962.

حصل اللواء هشام آمنة على بكالوريوس علوم عسكرية وبكالوريوس تجارة.

تولى اللواء هشام آمنة العديد من المناصب، منها قائد سرية مدفعية صاروخية، ضابط بأمن الحرس الجمهورى، قائد سرية بشرطة الحرس الجمهورى، مدير شرطة الحرس الجمهورى، مساعد رئيس شرطة الحرس الجمهورى، رئيس مدينة القصير، رئيس مدينة سفاجا.

وحصل اللواء هشام آمنة على فرقة قادة فصائل، فرقة مساحة راقية، فرقة استخدام عربة مسار، فرقة ضباط سطح ومساحة، فرقة قادة سرايا، فرقة قادة كتائب.

تولى اللواء هشام آمنة منصب محافظ البحيرة في أغسطس عام 2018 .

وحصل اللواء هشام آمنة على العديد من الأنواط والميداليات منها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة وميدالية 25 يناير ونوط الواجب العسكرى طبقة أولى ومن الأعمال التى مارسها خلال فترة الانتداب من المدفعية للعمل بالحرس الجمهورى: الوظائف القيادية أعمال التأمين والحراسة للسيد رئيس الجمهورية داخل وخارج الجمهورية أعمال التأمين والحراسة للملوك ورؤساء الدول العربية والأجنبية التنسيق مع الأجهزة الأمن المختلفة لتنفيذ مهام التأمين داخل وخارج الجمهورية أعمال المراسم والتشريفات أعمال التدريب والتعليم المختلفة العلاقات العامة، أعمال الشئون الإدارية، الإشراف على مشكلات وقضايا أفراد الحرس الجمهورى فى النيابات العامة والعسكرية أقسام الشرطة المدنية وسرايا الشرطة العسكرية.

وافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى.

وجاء التعديل كالتالى:

1. الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

2. هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى

3. الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان

4. محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى

5. سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج

6. أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار

7. أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة

8. الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى

9. حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة

10. نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة

11. اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية

12. محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام

13. محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى