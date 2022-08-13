شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة طارئة لمجلس النواب بعد قليل.. ومصادر: تعديل وزارى مرتقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس النواب جلسة طارئة اليوم السبت، لنظر أمر عاجل، حسبما جاء في تصريح لأمين عام المجلس بالأمس.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، وجهت الدعوة للأعضاء لحضور جلسة طارئة ستعقد لمجلس النواب السبت، الساعة 12 ظهراً.

وقال المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، إن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة السبت 13 أغسطس الساعة 12 ظهرًا، وذلك لنظر أمر عاجل.

وقال مصدر مطلع لليوم السابع إن مجلس النواب سيجتمع السبت لمناقشة تعديل وزاري لبعض الحقائب الوزارية.