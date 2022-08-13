شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الرطوبة وأجواء شديدة الحرارة بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا فى الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد حار رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 4 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما سيشهد اليوم نشاط رياح على سواحل البحر المتوسط على مطروح والعلمين مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين من 1.5: 2 متر

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت : القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 29 درجة.