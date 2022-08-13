ضبط صاحب محل بالقاهرة بحوزته منظفات مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل منظفات صناعية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة)؛ لحيازته كميات كبيرة من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخي الانتاج والصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المحل المشار إليه على (1000 لتر منظفات صناعية "صابون سائل" - 2400 عبوة "شاور" - وجميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.