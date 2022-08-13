الأمن العام: ضبط 991 قضية مخدرات بمضبوطات بلغت 20 مليون جنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 991 قضية اتجار في المواد المخدرة، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع.

وأثمرت جهود الحملات عن في مجال مكافحة المخدرات، عن ضبط كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (164,235 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (24,202 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (7,600 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (5,78 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (260 جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (175 جرام).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي (20٫000٫000 مليون جنيه)، وفي مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.