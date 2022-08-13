السجن سنة مع الشغل لـ 3 متهمين في أحداث الذكرى الثالثة للثورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات طرة، المنعقدة بمجمع محاكمة طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالسجن سنة مع الشغل لـ 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث الذكري الثالثة للثورة".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد عزت وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم وآخرين، سبق الحكم عليهم عددًا من الاتهامات بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

وكانت جهات التحقيق أسندت إلى المتهم وآخرين، سبق الحكم عليهم عددا من الاتهامات من بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والاتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.