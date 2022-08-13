دون وجه حق.. ضبط شقيقين إدارا 4 مواقع لبث محتوي رياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث المصنفات، القبض على شقيقين لقيامهما بإنشاء وإدارة 4 مواقع إلكترونية لبث محتوى مقرصن تابع لشلاكات إنتاج رياضية، وهيئات بث إذاعى مصرية وأجنبية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام (شقيقين) بإنشاء وإدارة 4 مواقع إلكترونية مختلفة المحتوى، حيث يقوما من خلالها ببث المحتوى المقرصن المملوك لمختلف شركات الإنتاج الرياضى وهيئات البث الإذاعى المصرية والأجنبية ، وإنهما يستهدفان إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيهم، محققين أرباح طائلة من الإعلانات عبر المواقع، وأنهما قد إتخذا من مسكنهما مقراً لإدارة تلك المواقع والمنصات مستخدمان أحدث أساليب التخفى الرقمى للهرب من الملاحقة الأمنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن القليوبية، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبالتفتيش فى حضورهما أمكن ضبط (2 جهاز "لاب توب" محملين بـ"برامج وأدوات قرصنة إلكترونية وتخفى رقمي" – آثار ودلائل على إدارتهما لعدد 4 مواقع إلكترونية تُستخدم لبث المصنفات المقرصنة لتحقيق أرباح من الإعلانات – ملفات تثبت وجود تحويلات نقدية متحصل عليها من إحدى الشركات ناتجة عن أرباح الإعلانات وفقاً لنسب المشاهدات" – وحدة معالجة مركزية محمل عليها العديد من البرامج والتطبيقات الخاصة بالحاسب الآلى ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات - 2 هاتف محمول خاصين بالمتهمان عليهما آثار ودلائل على إدارتهما لتلك المواقع ومحادثات حول الحسابات البنكية الأجنبية المستخدمة لتداول الأرباح مع شرح كيفية إستلام الأموال الواردة من الإعلانات على المواقع الإلكترونية – راوتر – جهاز إستقبال البث اللاسلكى – مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما غير المشروع).

وبمواجهتهما أقرا بأنهما مالكى ومديرى المواقع الإلكترونية المشار إليها وإرتكابهما لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى ، وأن المبالغ المالية المضبوطة هى من متحصلات نشاطهما غير المشروع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.