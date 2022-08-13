دمه خلا من المخدرات.. محامي نجل توفيق عكاشة يفجر مفاجأة خلال المحاكمة (بث مباشر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

فجر أحمد حمد، دفاع نجل توفيق عكاشه مفاجأة خلال أولى جلسات محاكمته بتهمة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وقال "حمد" إن عينة التحليل التي أجريت لموكله جاءت سلبية لتعاطي المخدرات.

ودفع خلال المحاكمة بعدم جدية التحريات، وإن الواقعة لفقها ضابط الواقعة لموكله بسبب مشاجرة بينهما في البنزينة بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي، حيث ضبط.

كما أشار لعدم وجود دليل فني وهو كاميرات المراقبة في البنزينه والتي تدل على تلفيق الواقعة لموكله.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شريف، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وهاني ربيع.

وجاء في أمر إحالة المتهم إبراهيم توفيق عكاشة، والمتهمة "أسماء.أ" إلى محكمة جنايات القاهرة، أن المتهم الأول أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا حشيش، وهيروين، وموروفين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية، التي أجريت بشأن الواقعة، أن مجري التحريات أبصر المتهم الأول يسقط منه كيس بلاستيكي شفاف، يظهر بداخله مسحوق لجوهر الهيروين المخدر، فالتقطه، وبمواجهته أقر بتعاطيه والمتهمة الثانية للمواد المخدرة، وتسبب ذلك في إعيائها فضبطهما، وبتفتيش الأول عثر على كيس آخر بلاستيكي يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وقدمت له المتهمة الثانية كيسا بلاستيكيا، يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وعزا قصدهما تعاطي المواد المخدرة.