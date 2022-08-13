أمن القاهرة: سقوط تاجر سلاح بـ 90 قطعة مختلفة في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالقاهرة؛ لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بقصد الاتجار.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة البيضاء متخذاً من ورشة ملكه كائنة بدائرة القسم مسرحاً لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، بالورشة المشار إليها وأمكن ضبطه كما عُثر بداخلها على (90 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام والأشكال – 14 قطعة مقبض خشبي مختلفة الأحجام – 6 جراب جلد خاصة بالأسلحة البيضاء – أدوات التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لاستخدامها في تصنيع الأسلحة البيضاء بقصد الاتجار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط متجري وحائزي الأسلحة البيضاء بدون ترخيص.