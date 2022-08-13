بعد ضم 12 وزيرا.. ننشر التشكيل الكامل لحكومة مصطفى مدبولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على التعديل الوزاري المقدم للبرلمان، على أن يظل الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لمجلس الوزراء.
وجاء التعديل الوزاري الجديد ليضم 13 وزيرا وهم:
1- رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني.
2- عاطف سويلم وزيرا للري.
3- خالد عبدالغفار وزيرا للصحة.
4- أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي.
5- سهى سمير ناشد وزيرا للهجرة.
6- أحمد عيسى أبوحسين وزيرا للسياحة والآثار.
7- أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة.
8- الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران المدني.
9- حسن شحاته وزيرا للقوى العاملة.
10- نيفين الكيلاني وزيرا للثقافة.
11- اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية.
12- محمود عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام.
13- اللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.
وزراء مستمرون في الحكومة
14- المستشار عمر مروان وزيرا للعدل.
15- الفريق محمد أحمد زكي، وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي.
16- الدكتور محمد مختار جمعة، وزيرا للأوقاف.
17- الدكتور محمد حامد شاكر المرقبي، وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة.
18- الدكتور عاصم الجزار وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
19- سامح حسن شكري سليم وزيرا للخارجية.
20 - المهندس طارق أحمد عبدالقادر الملا وزيرا للبترول والثروة المعدنية.
21- الدكتور علي السيد على المصيلحي وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.
22- المستشار علاء فؤاد وزيرًا لشئون مجلس النواب.
23- الدكتورة هالة حلمى السعيد يونس وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.
24- الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل.
25- محمد معيط وزيرا للمالية.
26- محمود توفيق عبدالجواد قنديل وزيرا للداخلية.
27- الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبدالعزيز وزيرا للبيئة.
28- السيد القصير وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.
29- عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
30- أشرف صبحي محمد حسين وزيرا للشباب والرياضة.
31- الدكتورة رانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي.