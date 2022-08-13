بعد ضم 12 وزيرا.. ننشر التشكيل الكامل لحكومة مصطفى مدبولي

16- الدكتور محمد مختار جمعة، وزيرا للأوقاف.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على التعديل الوزاري المقدم للبرلمان، على أن يظل الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لمجلس الوزراء.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية