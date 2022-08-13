أخبار مصر

بعد ضم 12 وزيرا.. ننشر التشكيل الكامل لحكومة مصطفى مدبولي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على التعديل الوزاري المقدم للبرلمان، على أن يظل الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لمجلس الوزراء.

وجاء التعديل الوزاري الجديد ليضم 13 وزيرا وهم:

1- رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني.

2- عاطف سويلم وزيرا للري.

3- خالد عبدالغفار وزيرا للصحة.

4- أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي.

5- سهى سمير ناشد وزيرا للهجرة.

6- أحمد عيسى أبوحسين وزيرا للسياحة والآثار.

7- أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة.

8- الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران المدني.

9- حسن شحاته وزيرا للقوى العاملة.

10- نيفين الكيلاني وزيرا للثقافة.

11- اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية.

12- محمود عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام.

13- اللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.

وزراء مستمرون في الحكومة

14- المستشار عمر مروان وزيرا للعدل.

15- الفريق محمد أحمد زكي، وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي.

16- الدكتور محمد مختار جمعة، وزيرا للأوقاف.

17- الدكتور محمد حامد شاكر المرقبي، وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة.

18- الدكتور عاصم الجزار وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

19- سامح حسن شكري سليم وزيرا للخارجية.

20 - المهندس طارق أحمد عبدالقادر الملا وزيرا للبترول والثروة المعدنية.

21- الدكتور علي السيد على المصيلحي وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.

22- المستشار علاء فؤاد وزيرًا لشئون مجلس النواب.

23- الدكتورة هالة حلمى السعيد يونس وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

24- الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل.

25- محمد معيط وزيرا للمالية.

26- محمود توفيق عبدالجواد قنديل وزيرا للداخلية.

27- الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبدالعزيز وزيرا للبيئة.

28- السيد القصير وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

29- عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

30- أشرف صبحي محمد حسين وزيرا للشباب والرياضة.

31- الدكتورة رانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا