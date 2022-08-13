ألف 21 كتابًا.. مَن هو هاني سويلم وزير الري الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

وافق مجلس النواب، اليوم السبت، على تعديل وزاري شمل تعيين الدكتور هاني عاطف سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية، خلفًا للدكتور محمد عبدالعاطي.

مَن هو هاني سويلم وزير الري الجديد؟

الدكتور هاني عاطف سويلم، ابن محافظة الشرقية .

- حصل على دكتوراه في الموارد المائية عام 2002 بجامعة آخن الألمانية.

- متخصص في إدارة المياه والتنمية المستدامة، ومدير وحدة اليونسكو لإدارة المياه والتغيرات المناخية.

- أسس عام 2008 أول مركز في شمال إفريقيا للخبرات في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة الذي تم إقراره من قِبل الأمم المتحدة.

- شغل منصب أستاذ الموارد المائية المستدامة بالجامعة الأمريكية 2009.

- فاز بجائزة أفضل مشروع تنموي، وقدم مشروعات تنموية لمصر دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف مالية في 2013.

- أسس أول مركز للتنمية المستدامة بالشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- في 2014، عمل سويلم على مشروع آخر يخص استخدام المياه في إنتاج الأسماك والمحاصيل الزراعية المختلفة بطرق تتناسب مع ظروف مصر والمنطقة العربية.

- في 2017، تم اختياره من قِبل وزارتي الخارجية والتعليم والبحث العلمي الألمانية في 2017؛ ليكون ضمن مجموعة المائدة المستديرة لوضع سياسة وآليات تدويل التعليم والبحث العلمي الألماني.

- كلفته الحكومة الألمانية بإنقاذ نهر الراين من التلوث بعدما كان مصرفًا لنفايات المصانع ونجح في المهمة؛ حيث تولى مدير وحدة اليونسكو للتغيرات المناخية وإدارة الموارد المائية.

- المدير الإقليمي لقسم هندسة المياه في جماعة آخن الألمانية عام 2018.

- ألف 21 كتابًا في مجال الموارد المائية والري والتنمية المستدامة والبيئة ونظم التعليم.