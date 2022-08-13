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خريجة ألسن.. 7 معلومات عن سها الجندي وزيرة الهجرة الجديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تولت السفيرة سها الجندي، حقيبة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلفا للسفير نبيلة مكرم عبدالشهيد.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز المعلومات عن السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة على النحو التالي:

1- عملت وزيرة الهجرة الجديدة مساعدا لوزير الخارجية.
2- تخرجت في كلية الألسن قسم اللغة الإنجليزية.
3- تقلدت منصب نائب رئيس البعثة المصرية الدائمة في نيويورك.
4- وصلت إلى منصب مندوب دائم مناوب ونائب لرئيس البعثة المصرية فى الأمم المتحدة.
5- تقلدت منصب سفيرة مصر في أيرلندا في الفترة من 2015 إلى 2019.
6- أول سفير مصري سيدة لدولة إيرلندا.
7- وصلت مساعد وزير الخارجية مدير قطاع المنظمات والتجمعات الإفريقية.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم علي التعديل الوزاري الذي قدمه رئيس الجمهورية، للبرلمان.
وضم التعديل الوزاري:
- رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني.

- عاطف سويلم وزيرا للري.

- خالد عبدالغفار وزيرا للصحة.

- أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي.

- سهى سمير ناشد وزيرا للهجرة.

- أحمد عيسى أبوحسين وزيرا للسياحة والآثار.

- أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة.

- الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران المدني.

- حسن شحاته وزيرا للقوى العاملة.

- نيفين الكيلاني وزيرا للثقافة.

- اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية.

- محمود عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام.

- اللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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