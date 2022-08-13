خريجة ألسن.. 7 معلومات عن سها الجندي وزيرة الهجرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
تولت السفيرة سها الجندي، حقيبة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلفا للسفير نبيلة مكرم عبدالشهيد.
ويستعرض "الخليج 365" أبرز المعلومات عن السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة على النحو التالي:
1- عملت وزيرة الهجرة الجديدة مساعدا لوزير الخارجية.
2- تخرجت في كلية الألسن قسم اللغة الإنجليزية.
3- تقلدت منصب نائب رئيس البعثة المصرية الدائمة في نيويورك.
4- وصلت إلى منصب مندوب دائم مناوب ونائب لرئيس البعثة المصرية فى الأمم المتحدة.
5- تقلدت منصب سفيرة مصر في أيرلندا في الفترة من 2015 إلى 2019.
6- أول سفير مصري سيدة لدولة إيرلندا.
7- وصلت مساعد وزير الخارجية مدير قطاع المنظمات والتجمعات الإفريقية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم علي التعديل الوزاري الذي قدمه رئيس الجمهورية، للبرلمان.
وضم التعديل الوزاري:
- رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني.
- عاطف سويلم وزيرا للري.
- خالد عبدالغفار وزيرا للصحة.
- أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي.
- سهى سمير ناشد وزيرا للهجرة.
- أحمد عيسى أبوحسين وزيرا للسياحة والآثار.
- أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة.
- الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران المدني.
- حسن شحاته وزيرا للقوى العاملة.
- نيفين الكيلاني وزيرا للثقافة.
- اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية.
- محمود عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام.
- اللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.