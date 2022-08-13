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شكري للقيادة السياسية.. أول تعليق من وزير الري السابق بعد رحيله

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، الشكر للقيادة السياسية في نهاية مدته بالوزارة.

وقال عبدالعاطي، عبر صفحته على فيسبوك: الحمد لله وخالص الشكر للقيادة السياسية وثقتها بتكليفي بمهمة وزارة الموارد المائية والري على مدار أكثر من 6 سنوات.

وأضاف: خالص شكري لجميع زملائي بالوزارة على تفانيهم في تأمين احتياجات مصر المائية.

واختتم: خالص تمنياتي لأخي د. هاني سويلم بالتوفيق والنهوض بالوزارة بما يملكه من خبرات دولية ومحلية وعلم سيسخرهم لاستمرار الرقي بالوزارة.​

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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