شكري للقيادة السياسية.. أول تعليق من وزير الري السابق بعد رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، الشكر للقيادة السياسية في نهاية مدته بالوزارة.

وقال عبدالعاطي، عبر صفحته على فيسبوك: الحمد لله وخالص الشكر للقيادة السياسية وثقتها بتكليفي بمهمة وزارة الموارد المائية والري على مدار أكثر من 6 سنوات.

وأضاف: خالص شكري لجميع زملائي بالوزارة على تفانيهم في تأمين احتياجات مصر المائية.

واختتم: خالص تمنياتي لأخي د. هاني سويلم بالتوفيق والنهوض بالوزارة بما يملكه من خبرات دولية ومحلية وعلم سيسخرهم لاستمرار الرقي بالوزارة.​