بث مباشر.. جلسة مجلس النواب لمناقشة التعديل الوزاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:
تبث قناة اكسترا نيوز، جلسة مجلس النواب الطارئة لمناقشة التعديل الوزاري الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم علي التعديل الوزاري الذي قدمه رئيس الجمهورية، للبرلمان
وضم التعديل الوزاري:
- رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني.
- عاطف سويلم وزيرا للري.
- خالد عبدالغفار وزيرا للصحة.
- أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي.
- سهى سمير ناشد وزيرا للهجرة.
- أحمد عيسى أبوحسين وزيرا للسياحة والآثار.
- أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة.
- الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران المدني.
- حسن شحاته وزيرا للقوى العاملة.
- نيفين الكيلاني وزيرا للثقافة.
- اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية.
- محمود عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام.
- اللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.