التعديل الوزراي.. رسالة من السيسي للوزراء الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وافق مجلس النواب، في جلسته الطارئة، اليوم السبت، على التعديل الوزاري الجديد والذي اشتمل 13 وزيرا جديدا وتفريغ الدكتور خالد عبدالغفار لوزارة الصحة.

وتمنى الرئيس عبدالفتاح السيسي، التوفيق والنجاح للوزراء الجدد المكلفين بالمهمة بديلا عن الأسماء الراحلة.

جاء ذلك في تدوينة صباح اليوم نشرتها الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي على فيسبوك.

التعديل الوزاري الجديد

- الدكتور رضا حجازي، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

- الدكتور عاطف سويلم، وزيرا للري.

- الدكتورة سهى سمير ناشد، وزيرا للهجرة.

- أحمد عيسى أبوحسين، وزيرا للسياحة والآثار.

- أحمد سمير، وزيرا للتجارة والصناعة.

- الفريق محمد عباس حلمي، وزيرا للطيران المدني.

- حسن شحاتة، وزيرا للقوى العاملة.

نيفين الكيلاني، وزيرا للثقافة.

- اللواء هشام آمنة، وزيرا للتنمية المحلية.

- محمود عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال.

- اللواء محمد صلاح الدين، وزيرا للإنتاج الحربي.

- الدكتور خالد عبدالغفار، وزيرا للصحة والسكان.

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