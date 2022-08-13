التعديل الوزاري.. أحمد عيسى أبوحسين وزيرا للسياحة والآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تولى أحمد عيسى أبو حسين، منصب وزير السياحة والآثار، في التشكيل الوزاري الجديد الذي وافق عليه البرلمان اليوم.

يأتي ذلك خلفا للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم السبت، على التعديل الوزاري الجديد والذي يشمل 13 حقيبة وزارية، بحضور أغلبية أعضاء مجلس النواب.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، وجهت الدعوة لأعضاء المجلس لعقد جلسة اليوم السبت، برئاسة المستشار حنفي جبالي وذلك رغم الإجازة البرلمانية.

وجاء في نص الدعوة: "عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس فقد تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة في تمام الساعة 12 ظهر السبت وذلك لنظر أمر عاجل.

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