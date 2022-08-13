شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تنعى خفيرا بالشرقية توفى نتيجة اقتحام سيارة نقل لمزلقان يعمل به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا إعلاميا جاء فيه أنه أثناء غلق خفير منفذ الجيش بكم 55/600 بين أبوحماد/ التل الكبير (خط بنها / بورسعيد) المنفذ لمرور قطار961 الساعة 08:35 والمنفذ مطور وشغال أجراس وأنوار ومنتظم ومزود بكاميرات مراقبة اقتحمت سيارة نقل تحمل لوحة رقم 170592 نقل شرقية المنفذ من الجهة المخالفة ( والمنفذ مغلق ) وتم ضرب الضلفة والخفير وتم نقله لمستشفى أبوحماد العام ونتج عن ذلك وفاة الخفيروتم القبض على سائق السيارة.

ونعت السكة الحديد خفير المنفذ الذى وافتة المنية مساء أمس أثناء قيامه بواجباته الوظيفية.

وأهابت الهيئة بقائدى المركبات الإلتزام بتعليمات السلامة المرورية واتباع الإرشادات الخاصة بها عند عبور مزلقانات السكة الحديد والبعد عن هذا السلوك الخاطىء حفاظاً على إزهاق الأرواح وعلى سلامتهم وسلامة العاملين وسلامة مسير القطارات.