شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات على الطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة خلال الذروة الأولى من صباح اليوم السبت، انتظام حركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين وسحب أى كثافات مرورية وإزالة أى معوقات مرورية.

وانتظمت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

أما الطريق الزراعى فقد شهد انتظاما أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات ما عدا من مدينة قليوب حتى مطلع الطريق الدائري بسبب أعمال توسعة الطريق، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.