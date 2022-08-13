شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: بحث ودراسة 797 شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى، والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسى النواب والشيوخ، لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وصرح عبد العاطى أن الوزارة لا تألو جهداً فى الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول، إيماناً بدور الوزارة فى توفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين، وأن كافة المشروعات والإجراءات التى تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين فى المقام الأول.

وأشار الى أن التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين يأتى فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى.

وخلال شهر يوليو وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والرى للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة كفر الشيخ لسرعة إتخاذ اللازم حيال عدد من الشكاوى التى وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تفيد بتضرر أهالى قرية الورق بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ بسبب تراكم القمامة بالمجرى المائى المار بالقرية، وفور تلقى الشكوى تم عمل معاينة على الطبيعة لموقع الشكوى وتبين أن الترعة موضوع الشكوى هى ترعة صندلا العمومية المارة داخل القرية، وقد تم إصدار أمر تطهير للترعة الواقعة بزمام هندسه رى غرب كفر الشيخ.

وفى محافظة الغربية وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الغربية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى التضرر من نقص مياه الرى بمنيل الهويشات بمركز طنطا بمحافظة الغربية، وفور تلقى الشكوى تم عمل اللازم لتوصيل مياه الرى وفتح المياه بالترعة بالدرجات المناسبة للرى لحسم شكاوى المنتفعين، حيث تم وصول المياه لنهاية الترعة وحسم الشكوى.

وفى محافظة المنوفية وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنوفية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى تضرر أهالى قرية غمريل بمركز منوف بمحافظة المنوفية بسبب تراكم القمامة والمخلفات فى المجرى المائى المار بالقرية، وعلى الفور تم تكليف الإدارة المختصة برفع العوائق أمام شبكة ترعة منحر غمرين وإزالة أسباب الشكوى.

وفى محافظة الاسكندرية وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الإسكندرية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى تضرر عدد من أهالى قرية إبن الوليد التابعة لحى العامرية بمحافظة الإسكندرية بسبب عدم وصول مياه الرى وإنخفاض منسوب المياه، وفور تلقى الشكوى تم بحثها وتبين أن المجرى موضوع الشكوى هو جنابية أبو مسعود، وقد تم إعطاء مياه الرى بالترعة والتواصل مع مقدم الشكوى والذى أفاد بإتمام رى الأرض وحسم الشكوى.

الجدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر يوليو بلغت (94%)، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (797) شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يوليو.