إزالات وتخفيض استهلاك الكهرباء.. إجراءات حكومية جديدة تطبق من اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بدأت الأجهزة المعنية على مستوى الجمهورية، اليوم السبت 12 أغسطس 2022، في تنفيذ قرارات الحكومة بشأن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وبدء الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية في جميع المحافظات.

وكان مجلس الوزراء، وافق الخميس الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، على خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل رسمي.

وتلتزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.

خطة ترشيد الكهرباء

1- ترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة للدولة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن.

2- تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع جهات الاختصاص على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

3- الالتزام بالمواعيد الخاصة بالمحال العامة.

4- الالتزام بخفض أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمولات التجارية وخلافه بحيث لا تزيد عن 25 درجة مئوية.

5- تخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهات المحال.

6- تخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات (الأندية الرياضية - الاستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة)، عقب انتهاء الفعاليات التي تقوم بها.

7- ترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة وكذلك ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة.

الموجة الـ 20 لإزالة التعديات

انطلقت اليوم السبت، الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية في جميع المحافظات.

وأعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، انطلاق الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتبارا من اليوم السبت 13 أغسطس الجاري وحتى 27 أكتوبر 2022 وذلك على 3 مراحل.

وأشار شعراوي إلى أن الوزارة قامت خلال الأيام الماضية باستضافة عدد من الاجتماعات بحضور سكرتيري عموم المحافظات وبعض جهات الولاية ووزارتي الداخلية والدفاع للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وطالب شعراوي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة إعداد جدول زمني يغطي جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية.

وأكد شعراوي، أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، لافتاً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.​