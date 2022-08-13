جلسة طارئة بدعوة رئاسية.. بدء توافد أعضاء البرلمان لمقر مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأ توافد نواب البرلمان على مقر المجلس وذلك استعدادا لانطلاق الجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس الجمهورية.

وتبدأ بعد قليل جلسة مجلس النواب الطارئة التي تم دعوته إليها مساء أمس الجمعة.

ويعقد مجلس النواب جلسته الطارئة في تمام الساعة 12 ظهر اليوم السبت.

وتأتي الجلسة في ظل إجازة النواب البرلمانية عقب فض دور الانعقاد السابق.

ودعا المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد اليوم في جلسة طارئة.

وجاء في نص الدعوة، الموجهة للنواب أمس: عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة 12 ظهر غد السبت 13 أغسطس 2022 وذلك لنظر أمر عاجل.​