جلسة البرلمان الطارئة.. برلماني يوضح الأسباب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن دعوة مجلس النواب لانعقاد طارئ اليوم السبت سيكون لمناقشة تعديلا وزاريا.

وأضاف منصور، في تنويه عبر صفحته على فيسبوك، أن الجلسة الطارئة لمجلس النواب تكون لحالات إعلان حالة الطوارئ أو تعديل وزاري أو إعفاء الحكومة واجتماع غير عادي لتعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وحول ما يثار بشأن تعلق الأمر بقضية سد النهضة، أكد أن إعلان حالة الحرب أو إرسال القوات خارج البلاد يحتاج لعقد جلسة سرية ولن يتم فيها مناقشة مواد قوانين.

ويعقد مجلس النواب جلسة طارئة، اليوم السبت، لمناقشة أمر عاجل، وذلك رغم أن المجلس في فترة إجازته البرلمانية عقب فض دور الانعقاد السابق.

ودعا المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد غدا في جلسة طارئة.

وجاء في نص الدعوة، الموجهة للنواب أمس: عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة 12 ظهر غد السبت 13 أغسطس 2022 وذلك لنظر أمر عاجل.