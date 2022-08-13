قرار الرئيس السيسي بمد خدمة مفتي الجمهورية يتصدر اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

تصدر الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، أبرزه إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمد خدمة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام.

فتحت عنوان (قرار جمهوري بمد خدمة المفتي).. ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بمد خدمة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية لمدة عام.

وأضافت الصحيفة أن المفتي وجه الشكر والتقدير للرئيس السيسي على قرار المد، قائلا "إن القرار يعكس مدى اهتمام الرئيس بالمؤسسة الدينية المصرية ودعم جهودها في تجديد الخطاب الديني".

وعلى صعيد آخر.. وتحت عنوان (وليد جمال الدين رئيسا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس) ذكرت (أخبار اليوم) أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين وليد جمال الدين رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام اعتبارا من أمس.

وأضافت الصحيفة أن وليد جمال الدين كان يشغل منصب المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس من يناير 2020، ثم نائبا لرئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج في مايو 2022.

وفي صحيفة (الأهرام) وتحت عنوان (أحدث منظومة عالمية لشبكات توزيع الكهرباء تدخل الخدمة قريبا).. قال وزير الكهرباء محمد شاكر "إن الوزارة تنفذ حاليا خطة شاملة لتأمين وتحسين التغذية الكهربائية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية وتلبية احتياجاتهم".

وأضاف الوزير أن الخطة يتم تنفيذها على عدة محاور، حيث يجرى حاليا تنفيذ أحدث منظومة عالمية لإقامة مراكز التحكمات في شبكات توزيع الكهرباء ومن المقرر بدء تجارب تشغيل 3 مراكز قريبا، بينما تم الانتهاء من تنفيذ نحو 70% من ثلاثة مراكز أخرى.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تستهدف إقامة 6 مراكز للتحكم، تشمل القاهرة الجديدة ومدينة نصر والدقي والسادس من أكتوبر والحلمية وشرق الإسكندرية.

وتابع أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تباشر حاليا إجراءات التعاقد لإقامة 3 مراكز أخرى تشمل غرب الإسكندرية ودمياط ومركز التحكم والإشراف بالإسكندرية، فيما يجرى حاليا التفاوض لإقامة 7 مراكز أخرى.. مؤكدا أن التنفيذ يتم بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وفي الشأن المحلي أيضا.. ذكرت صحيفة (الجمهورية) - تحت عنوان (25 ألف طالب يسجلون في "أولى تنسيق") - أن رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق السيد عطا أعلن، أمس، أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 25 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد.

وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة

وصحيحة.. ولفت إلى إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة مساء بعد غد الاثنين الموافق 15 أغسطس الجاري.

وفي (المصري اليوم).. وتحت عنوان (بدء إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمحافظات).. ذكرت الصحيفة أن عدة محافظات بدأت تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، في إطار التعليمات الواردة من مجلس الوزراء، والمتعلقة بأهمية تنفيذ الإجراءات السريعة التي تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة في المنشآت العامة.

وأضافت الصحيفة أن كورنيش النيل بالأقصر والممشى السياحي شهدا تخفيف الإضاءة والاكتفاء بالأعمدة الرئيسية، بجانب إطفاء أنوار دواوين الحكومة والاكتفاء بالمدخل الرئيسي، ومنها الديوان العام للمحافظة وجميع المصالح الحكومية، بجانب تخفيف الإضاءة بالمساجد وقت صلاة العشاء، كما تم إطفاء الأنوار من المعابد الفرعونية القديمة بالبرين الشرقي والغربي، فضلا عن تخفيف الإضاءة بجميع الشوارع والميادين مثل "أبو الحجاج الأقصري، وصلاح الدين" وباقي الميادين بالمدينة.

وأشارت إلى أن في الشرقية، عقد المحافظ الدكتور ممدوح غراب اجتماعا مع رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة عصام الحسيني؛ لبحث آليات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية والمنشآت العامة والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والصالات المغطاة، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة، وكذا خفض إنارة الشوارع الرئيسية.