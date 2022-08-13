شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار مد معرض وزارة التضامن "ديارنا" بمارينا بمنتجات الأسر المنتجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعى، بمد معرض الوزارة "ديارنا" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، للأسر المنتجة بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالى تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، بمنتجات الأسر المنتجة في ظل الإقبال الكبير من الزوار على المعرض والذى يستمر حتى 20 سبتمبر.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، افتتحت معرض "ديارنا" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، والذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" بمارينا 5 بالساحل الشمالى ويستمر على مدار شهور الصيف حتى 20 سبتمبر، وتقسم فترة العرض علي 7 فترات متتالية، كل فترة 10 أيام يتم خلالها تغيير بعض العارضين والتنوع فى المنتجات.

يقام المعرض على مساحة 1200م، ويفتح أبوابه من الرابعة مساء وحتى الثالثة فجرا يوميا، ويشارك فيه 1000 عارض بمنتجات متنوعة من السجاد والكليم والإكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرمية والملابس والخزف والإكسسوار المنزلي من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين والمنتجات الشبابية بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان والإسكندرية والقاهرة وسوهاج والفيوم وسيناء وقنا وعدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية.

وتقسم فترة العرض على 7 فترات متتالية، كل فترة 10 أيام يتم خلالها تغيير بعض العارضين والتنوع فى المنتجات، وذلك فى إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية.