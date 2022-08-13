حدث ليلاً| اجتماع طارئ في مجلس النواب.. والمركزي ينفي استقالة طارق عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تضم خبراء بارزين.. مجدي الجلاد يطالب بحكومة جديدة لإنقاذ الاقتصاد المصري

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للخدمات الإعلامية المالكة لمواقع (الخليج 365، الكونسلتو، يلا كورة، شيفت)، إن مصر تحتاج الآن حكومة جديدة، غير تلك الموجودة حاليًا، مضيفًا أن رأيه هذا يقوله بمنتهى الإخلاص لله أولًا، ثم إلى الوطن ثانيًا.

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لنظر أمر عاجل.. اجتماع طارئ في مجلس النواب غدًا

قال النائبان أميرة صابر، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمهندس إيهاب منصور، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مجلس النواب يجتمع غدًا السبت في اجتماع طارئ.

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البنك المركزي ينفي ما تردد بشأن استقالة طارق عامر من منصبه

أكد جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي المصري عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه.

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حاولوا ابتزازي.. اختراق هاتف الإعلامي خيري رمضان من عصابة في المغرب

كشف الإعلامى خيرى رمضان عن تعرض هاتفه الشخصي للاختراق من قبل عصابة في دولة المغرب ولا يعرف جنسياتهم.

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ترجيحات بتغيير وزاري وسد النهضة.. سبب دعوة البرلمان لجلسة طارئة غدا

يعقد مجلس النواب جلسة طارئة غدًا السبت لمناقشة أمر عاجل، وذلك رغم أن المجلس في فترة إجازته البرلمانية عقب فض دور الانعقاد السابق.

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أول تعليق من "الآثار" بشأن حريق في محيط قلعة صلاح الدين (صور)

نفى الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وجود أي آثار للحريق الذي شب مساء اليوم بالقرب من قلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجد محمد علي، والتهم مجموعة من الاشجار والنخيل المجاورة للقلعة.

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مصدر حكومي يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري وحركة محافظين غدا

أكد مصدر حكومي مطلع عدم صحة ما يتردد بشأن إجراء حركة محافظين جديدة غدا السبت.

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حرائق والحرارة فوق الـ40.. الأرصاد: موجة حر جديدة تضرب أوروبا (صور)

​قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجة حر أخرى تضرب معظم أنحاء أوروبا من جديد إلى جانب انتشار الجفاف على نطاق واسع.

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