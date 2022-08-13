"شريف" يطلب تطليق زوجته: "لبست ساعتي وغسلت المواعين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

"مراتي لبست ساعتي وغسلت المواعين".. بهذه الكلمات برر "شريف. س" تقدمه لدعوى تطليق للضرر من زوجته "صابرين. م" أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس.

يقول مقيم الدعوى: تزوجت قبل عامين من "صابرين" 28 سنة، بعد قصة حب استمرت شهور، ولم تظهر عليها أية عيوب خلال فترة الخطبة، وبطريقتها جعلتني أتمسك بالزواج منها.

يضيف" شريف": "بعد الزواج مباشرة وبمرور الأيام لاحظت غيرتها الشديدة وتعصبها من باقي السيدات، وبعد 4 أيام طالبتني بحذف حسابي على الفيسبوك، "مراتي غيورة لدرجة الجنون".

أوضح صاحب الـ33 عاما: زوجتي كانت تتعمد مراقبتي وسحب موبيلي لمعرفة المكالمات، حتى أنها شعرت بإعياء شديد، وخلال الكشف تشاجرت مع الممرضة لخروجها من الغرفة وبعدها لم تختفى الخلافات بيننا.

يضيف: قررت على الفور إنهاء الحياة الزوجية بيننا أكثر من مرة بسبب عادتها السيئة التي لا تريد تغيرها، حتى أنني وجهت إليها إهانة أمام أهلها، ومن ثم هربت إلى والدها كي تشتكي له مني وعادت على الفور بدون مصالحتها.

يختتم: قررت إنهاء حياتي معها بعدما "شكت في الساعة الجديدة أنها من ست ولبستها وغسلت المواعين"، قمت برفع دعوى تطليق للضرر منها بعدما رفضت أجراءات الطلاق، ولا تزال الدعوى منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.