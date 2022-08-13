شكرا لقرائتكم خبر عن قصص نجاح المجتمع المدنى العربى ضمن جلسات الـcop27.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئاسة مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ، فى دورتها السابعة والعشرين 27 أهمية دور المجتمع المدني، باعتباره شريكا لا غنى عنه في الجهد العالمي لمكافحة تغير المناخ، وأنه سيتم عقد يوم مخصص لإشراك المجتمع المدني لضمان دمج وجهات نظرهم بطريقة هادفة خلال فعاليات جلسات المؤتمر، بحيث سيكون للمشاركين منصة لتبادل أفضل الممارسات وتحديد التحديات، فضلا عن التواصل وتطوير فرص الشراكة بين أصحاب المصلحة المتعددين، وسوف يعرض دور ومساهمة المجتمع المدني في هذا المجال وعبر المجلس في أشكال مختلفة من الإجراءات والسياسات المناخية استجابة.

وفى هذا السياق، تنظم شبكة رائد، الشبكة العربية للبيئة والتنمية جلسة حوارية تضم خبراء البيئة العرب، وأعضاء الشبكة، والمؤسسات العربية الفاعلة في مجال المناخ وعرض قصص النجاح العربية، ضمن جلسات مؤتمر شرم الشيخ، كما سيتم طرح تفاصيل مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، التي أطلقتها الشبكة، لبلورة جهود الجمعيات الأهلية في نشر الوعي البيئي بالمحافظات المصرية، وتحقيق الاندماج بين جهودها وجهود المؤسسات والوزارات والقطاع الخاص، لتحقيق هدف حماية المناخ، وأهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر، أنه سبق للشبكة العربية للبيئة والتنمية، أن نظمت جلسة مهمة ضمن الأنشطة المصاحبة لقمة باريس لتغير المناخ في عام 2015، حول «نزوح السكان الناتج عن تغير المناخ»، وكان ذلك هو النشاط العربي الوحيد الذي نظمه المجتمع المدني العربي طوال انعقاد المؤتمر، في حين شهدت القمة زحاماً غير مسبوق من ممثلي جمعيات وشبكات ومنظمات أهلية من دول غير عربية، لتنظيم فعاليات جانبية، بمشاركة الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس شبكة «رائد»، والدكتور جمال جاب الله، مدير برنامج البيئة بجامعة الدول العربية السابق، ونينا بركلاند، ممثلة المجلس النرويجي للاجئين، وعدد من خبراء وعلماء البيئة وناشطي المجتمع المدني.