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اليوم.. الحكم على 3 متهمين بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تصدر الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمها على 3 متهمين في القضية المعروفة بـ "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".

وكانت النيابة قج أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتي شهدت وقوع أحداث عنف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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