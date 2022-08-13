إعادة محاكمة 3 متهمين في "فض اعتصام رابعة" السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره اليوم السبت، إعادة محاكمة 3 متهمين بقضية "فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.