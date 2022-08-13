شكرا لقرائتكم خبر عن إن كنت على وشك البدء فى الاستثمار الأخضر تعرف على معايير المشروعات الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدولة بكافة كياناتها تعمل حاليا على دعم وتنفيذ مشروعات الاستثمار الأخضر، ووضعت معايير لهذه المشروعات وصنفتها، فإذا كنت على وشك البدء فى المشاركة فى هذا النوع من الاستثمار، سواء فرد أو منظمة أو شركة عليك معرفة كافة التفاصيل.

تصنيف المشروعات الخضراء

أكدت الدولة أنه لابد أن تكون تلك المشروعات تهدف لتقديم منتجات او خدمات او بدائل صديقة للبيئة، ولذا تساهم في التوجه للإقتصاد الأخضر وتتماشى مع المعايير القياسية العالمية للبصمة الإيكولوجية أو الكربونية لمنتجاتها.

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معايير تقييم المشروعات الخضراء

حددت الدولة أنه من معايير تقييم هذه المشروعات أن تكون مشروعات إقتصادية، إنتاجية تتبع مبادئ الإنتاج والإستهلاك المستدام، وبالتالي تكون منخفضة الكربون.

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معايير المشروعات الخضراء

يكون لها نسبة الإعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة إستخدام الطاقة والإجراءات المتبعة للحد من كافة مصادر التلوث الناجمة عن المشروع.

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نظم الإدارة المستدامة للمخلفات بأنواعها والمسئولية الممتدة للمنتج .

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نسب خفض حجم المخلفات وإعادة الاستخدام أو التدوير لنواتج الإنتاج سواء مباشرة أو بالتعاون مع جهات أخرى.

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الإدارة المستدامة بيئيا لكافة الموارد الطبيعية سواء استخدام الأراضى أو الموارد المائية والمواد الخام ومصادر الطاقة .

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إجراءات صون التنوع البيولوجي في مراحل الإنتاج .

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الإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف، ولها نسب التخفيض من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية.

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نظم الإنتاج والتقنيات والعمليات الإنتاجية المتوائمة مع الكفاءة البيئية أو مباديء الاقتصاد الدائرى.

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البصمة الكربونية أو الإيكولوجية أو المائية طبقا لنوعية المشروع .

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نسبة مدخلات الإنتاج الخضراء وإستخدامات الخامات ومواد التعبئة القابلة للتحلل أوالتدوير.

جدير بالذكر أن الدولة بصدد إعلان مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء بالمحافظات، وسيتم اختيار هذه المشروعات وعرضها فى مؤتمر سبتمبر المقبل.