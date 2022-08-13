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حاولوا ابتزازي.. اختراق هاتف الإعلامي خيري رمضان من عصابة في المغرب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الإعلامى خيرى رمضان عن تعرض هاتفه الشخصي للاختراق من قبل عصابة في دولة المغرب ولا يعرف جنسياتهم.

وكتب رمضان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، مساء اليوم الجمعة، "لكل الأصدقاء تم اختراق هاتفى الخاص من عصابة في المغرب الشقيق ولا أعرف جنسياتهم وحاولوا ابتزازى ماديا ولم أرد إطلاقا، فأرسلوا مكالمات مع صوت لا أعرفه يدعى أنه أنا ثم أنشأوا صفحة باسمى على إنستجرام عليها صور مأخوذة من هاتفى لزيادة الابتزاز فأبلغت إدارة إنستجرام فألغوا الصفحة على الفور فشكرا لهم".

وتابع رمضان: "لذا أعتذر لكم لاغلاقى كل صفحاتى على السوشيال ميديا مؤقتًا لحين التأكد من تخلصي من الهاكر، كما أرجو من حضراتكم الحذر حين تلقى أي رسائل أو فيديوهات حتما ستكون مركبة ولكن الأهم قد تكون ملغمة وتخترق هواتفكم، آسف على الإزعاج".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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