ضبط شيكين بـ45 مليون جنيه مع راكب في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبًا مصريًا قادمًا من إيطاليا بحيازته شيكين باجمالي مبالغ 45 مليون جنيه، وآخر أجنبي من أصل مصري قادم من تركيا يخفي منظارًا يتم تركيبه على الأسلحة النارية و3 بيضاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما واحالتهما إلى النيابة.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من ميلانو، استوقف محمد يوسف رئيس القسم أحد الركاب أثناء محاولته الخروج، وتلاحظ له قصر مدة سفر الراكب وتعدد مرات سفره مدد قصيرة، وكلّف إبراهيم حسن مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، كل من أسامة عبد العزيز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالآشعة، وولاء محمد فرغلي ومصطفى بحر مأمورا الجمرك بتفتيش الحقائب يدويًا، تلاحظ لهم وجود ظرف بداخله شيكين مسحوبين على أحد البنوك المصرية الأول بـ20 مليون جنيه، والثاني بـ25 مليون جنيه مصري موقع من إحدى السيدات لصالح شخص آخر ليس الراكب طرف فيهما وتوكيل مخصص من السيدة الموقعة علي الشيكات الي نفس الشخص الصادر لأمره الشيكين، قام فتحي فوزي مدير الجمرك بعرض الواقعة على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أمر بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة.