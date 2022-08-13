تحذيرات شديدة وإجراءات احترازية.. الأرصاد تكشف تصاعد الرطوبة غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حذرت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 13 أغسطس 2022، وذلك بسبب التصاعد الكبير في نسبة الرطوبة؛ الأمر الذي يؤدي إلى رفع درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس شديد الحرارة حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، كما توقعت أن تسجل درجات الحرارة غدا السبت على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، بينما تسجل 43 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد.

ورصدت الأقمار الصناعية الخاصة بهيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح على سواحل البحر المتوسط (مطروح-العلمين)، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بنسب تصل إلى مترين.

ولفتت الهيئة إلى أن أغلب الكتل التي نتأثر بها هي كتل شمالية قادمة من البحر المتوسط تؤدي إلى رفع نسبة الرطوبة، الأمر الذي يعطى إحساسا بارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال شهر أغسطس.

ونصحت الهيئة بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة منعا للإصابة بحالة من الإعياء والخمول، وتناول المشروبات الباردة وارتداء الملابس القطنية.

وحذر خبراء الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس منعا لزيادة الإحساس بالحرارة، وضرورة ارتداء الملابس القطنية وتناول المشروبات الباردة لتعويض نسبة المياه المفقودة من الجسم .

نسبة الرطوبة

- الرطوبة في السواحل الشمالية 91%.

- الرطوبة في الدلتا 80%.

- الرطوبة في القاهرة 85 %.

- الرطوبة في شمال الصعيد 60 % .

- الرطوبة في جنوب الصعيد 30%