المرور تعلن عن أعمال تطوير بالطريق الدائري والقـوس الغـربي مـن منزل المريوطية وحتى اللبيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي:

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، قيام أعمال تطـوير الطريق الدائري القـوس الغربي بمنطقة كوبري 9 د مـن أعـلى طـريق الـقاهرة/ الإسكندريه الصحراوي وحتى وصلة المريوطية في الاتجاهين وإسناد تلك الأعمال لشركة السلام انترناشونال .

وقالت الإدارة العامة للمرور، في بيان لها، الجمعة، إنه تم التنسيق والشركة المنفـذة للبدء في تنفيذ أعمال التطـوير بالطريق الدائري- القـوس الغربي " في المسافة مـن منزل المريوطيـة وحتي منزل اللبيني في الاتجاه القادم من أعلى الصحراوي اتجاه المريوطية على أن يـتم استقطاع ۳ حارة مرورية بالمنطقة المشار إليهـا وترك ۳ حارة مرورية لحركة سير المركبات.

وأشرت الإدارة العاامة للمرور، إلى أن مدة تنفيذ الأعمـال شـهر اعتبارا مـن السـاعة 6.00 صباحا يـوم الجمعة الموافـق ۲۰۲۲/۸/۱۲ م علـى أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل، وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال .