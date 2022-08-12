شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت الوزارة اليوم على صفحتها الرسمية، المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وأكدت الوزارة في بيانها على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئه السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

وتستمر وزارة النقل في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.