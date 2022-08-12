شكرا لقرائتكم خبر عن االتعليم العالى: صندوق رعاية المُبتكرين يُعلن عن 49 منحة بالشراكة مع 7 جامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد عامر المدير التنفيذى لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، حول تقديم الصندوق عدد من المنح الدراسية للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها من النوابغ في العلوم الأساسية والتكنولوجيا، للعام الدراسى الجامعى 2022 - 2023.

وأوضح الدكتور محمد عامر أن إجمالي عدد المنح الدراسية المُقدمة (49) منحة بواقع (7) منح لكل جامعة؛ مُمولة بالكامل لرسوم الدراسة للحصول على شهادة البكالوريوس بنظام الأربع أو الخمس سنوات.

وأضاف المدير التنفيذي للصندوق، أن شروط الحصول على المنحة الدراسية والقبول بالجامعات يتم من خلال التقييم على مرحلتين؛ المرحلة الأولى يتم فيها الاختيار بناءًا على مستوى اجتياز المُتقدم لمعايير القبول والاختبارات التي تحددها كل جامعة، بينما المرحلة الثانية يتم فيها الاختيار بناءًا على مستوى اجتياز المُتقدم لاختبارات قياس معدل الذكاء التي يجريها الصندوق بالتعاون مع الجهات المُتخصصة، وكذلك ما يتضمنه ملف التقدم للصندوق بما يفيد التميز في مجال الابتكار، مشيرًا إلى أن استمرار حصول الطالب على المنحة للسنوات التالية يرتبط باستمرارية تفوقه في الدراسة طبقًا للقواعد التى تحددها كل جامعة.

وتُتيح المنحة للطلاب المقبولين الدراسة ببرامج متطورة في تخصصات ترتبط بتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات الجديدة، والدراسة فيها باللغة الإنجليزية حيث يدرس الطلاب تخصصات حديثة، تهدف إلى دعم خطط التنمية الاقتصادية المُستدامة في مصر، وتعمل على دعم عملية نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، وذلك من خلال إتاحة تعليم جامعي يعتمد على أسس المعرفة والابتكار والبحث العلمي.

وتُقدم المنح الدراسية هذا العام بالشراكة مع 7 جامعات (جامعة النيل الأهلية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة العلمين الدولية، جامعة الجلالة، جامعة المنصورة الجديدة)، وذلك في مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أنه على الطلاب الراغبين في الحصول على هذه المنح، الدخول على موقع الجامعة التي يريد الالتحاق بها، واستيفاء شروط المنحة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تقديم هذه المنح يأتي في ضوء تحقيق أهداف صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ المنشأ بالقانون رقم (1) لسنة 2019 واختصاصاته التي من بينها، تقديم منح دراسية للمُبتكرين والنوابغ من الطلاب؛ لاستكمال دراستهم بالداخل والخارج من خلال إعلان تنافسي بين من تنطبق عليهم الشروط لضمان انتقاء أفضل المُتقدمين في حدود الفرص المُتاحة، ويستطيع الطلاب من كافة المحافظات التقدم لأي من الجامعات المُشاركة في تقديم المنحة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وبما يضمن استفادة الدولة بما يقدمه الصندوق من منح.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن هذه المنح تُساهم في إعداد وتهيئة البيئة المُناسبة للطلاب للمساعدة في اكتشاف ملكاتهم وقُدراتهم وتنمية القدرات الفنية، والرياضية، والعلمية، والابتكارية، والإبداعية لديهم؛ لتتحول إلى إبداع على أرض الواقع، ومواكبة التطور في كافة المجالات من خلال آليات واضحة ومُخطط لها.