محافظ الجيزة يكشف تفاصيل 7 محاور مرورية تحقق نقلة تنموية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تشهد تنفيذ 7 محاور مرورية عملاقه ستساهم في تحقيق نقلة نوعية ونهضة تنموية بشبكة الطرق بالإضافة إلى تنفيذ مخطط تطوير الأسواق والمناطق العشوائية وتوفير مساكن حضارية لتحقيق حياه أفضل للمواطنين .

وأشار محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بعدد من المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والتي منها تطوير شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية بهدف الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة القطاعات .

وأكد محافظ الجيزة أن العام الدراسي الجديد سيشهد دخول عدد من المدارس الجديدة والتوسعات للمنظومة التعليمية مما سيساهم بشكل كبير في تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول، مؤكدًا أن القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى تحقيق نقلة نوعية فى المنظومة التعليمية بما يتواكب مع النظم الحديثة.

وكلف محافظ الجيزة خلال الأجتماع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها لخدمة المواطنين، كما كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من وصلات الصرف المنزلية بمركز ومدينة العياط لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع لما له من أهمية حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وشدد المحافظ، على تكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدي لأي محاولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.