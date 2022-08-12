أول تعليق من "الآثار" بشأن حريق في محيط قلعة صلاح الدين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نفى الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وجود أي آثار للحريق الذي شب مساء اليوم بالقرب من قلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجد محمد علي، والتهم مجموعة من الاشجار والنخيل المجاورة للقلعة.

وقال وزيري في تصريحات خاصة: "لم يمتد الحريق إلى القلعة أو أي من الآثار، وتمت السيطرة عليه لأنه حريق بسيط، ولا يوجد أي أضرار من الناحية الأثرية".

ويشهد محور صلاح سالم كثافات مرورية بالقرب من قلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجد محمد علي بعد اندلاع حريق بمحيط القلعة الذي التهم مجموعة من الأشجار والنخيل المجاورة للقلعة.

وتلقت عمليات إطفاء القاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بجوار قلعة صلاح الدين بمحور صلاح سالم، و

على الفور تم توجيه 3 سيارات إطفاء وجاري السيطرة على النيران.