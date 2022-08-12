ترجيحات بتغيير وزاري وسد النهضة.. سبب دعوة البرلمان لجلسة طارئة غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يعقد مجلس النواب جلسة طارئة غدًا السبت لمناقشة أمر عاجل، وذلك رغم أن المجلس في فترة إجازته البرلمانية عقب فض دور الانعقاد السابق.

ودعا المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد غدا في جلسة طارئة.

وجاء في نص الدعوة: "عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة ١٢ ظهر غد السبت 13 أغسطس 2022، لنظر أمر عاجل".

ورجح النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن يكون الانقاد بسبب تعديل وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال منصور لمصراوي، إنه يتوقع تعديلًا وزاريًا محدودًا في عدد من الوزارات الاقتصادية والخدمية بسبب أدائها غير المناسب مع طبيعة المرحلة.

وبين أن الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر والعالم بحاجة إلى فكر اقتصادي جديد، كما تابع أنه لم يتم إخطار نواب البرلمان باي تفاصيل تخص الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الجلسة الطارئة غدا السبت.

وفي ذات السياق توقع النائب مصطفى بكري إجراء تعديل وزاري يناقشه البرلمان في الجلسة الطارئة، كما رجح بكري، لمصراوي، أن يكون الأمر علاقة بقضية سد النهضة النهضة الإثيوبي.

وأعلنت إثيوبيا الانتهاء من الماء الثالث لسد النهضة بتخزين إجمالي 22 مليار متر مكعب من المياه خلف جسم السد.